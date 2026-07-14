«Засухой не пахнет»: названы регионы, на которые июль обрушит рекордные ливни

Синоптик Шувалов: в июле на регионы РФ обрушатся ливни – засухой и не пахнет

В июле на Урал, Западную Сибирь, Пермский край, Тюменскую область обрушатся сильные ливни. И, хотя в некоторых южных регионах ожидается снижение уровня осадков, засухи практически нигде не будет, рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН.

По его словам, дождливым июль выдастся также для жителей Приморского, Хабаровского края – местами пройдут осадки до 40 мм и даже до 100 мм за сутки.

«Засухой на территории России и не пахнет. Жаркая погода с редкими дождями будет на юге Западной Сибири, минимальные дожди — на юге европейской территории, но не засуха», ― заключил Шувалов.

До этого Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе Приморский и Хабаровский края и Сахалин ожидают дожди из-за супертайфуна «Бави». В некоторых районах Приморского края за сутки может выпасть до 120–140 мм осадков. А на территории от Хабаровска до Охотска возможны подтопления.

Ранее синоптик пообещала Москве теплую, но дождливую погоду.