Daily Mail: семья из трех человек в Германии погибла, упав со смотровой башни

В Германии семья из трех человек погибла, упав с туристической смотровой башни, пишет Daily Mail.

В немецком городе Альтенау двое взрослых и ребенок погибли, упав со смотровой площадки башни Гарц высотой почти 65 метров. Спасатели оперативно прибыли на место, но не смогли помочь — все трое скончались на месте от полученных травм.

Полиция исключает техническую неисправность башни и постороннее вмешательство. Территория оцеплена, на месте работает кризисный психологический центр. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Башня Гарц — популярная туристическая достопримечательность, откуда открывается панорамный вид на горный массив. Случившееся вызвало шок у местных жителей и властей. Полиция просит всех, кто располагает информацией, обратиться в ближайшее отделение.

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