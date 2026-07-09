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Общество

В Германии питбуль растерзал четырехлетнюю хозяйку

Bild: питбуль в Германии растерзал четырехлетнюю девочку
shymar27/Shutterstock/FOTODOM

В Германии питбуль растерзал четырехлетнюю девочку, пишет Bild. Животное и ребенок жили в одной квартире.

Хозяйка пса — 32-летняя мать девочки. На ее страницах в соцсетях часто публиковались фото с питбулем, демонстрирующие тесную связь с ним. Всего за неделю до нападения она опубликовала в своем аккаунте совместную фотографию дочери и собаки.

Сигнал о нападении поступил в полицию около 16:00. Когда спасатели прибыли на место, пес вел себя спокойно и опасности не представлял. Сообщается, что собака была изъята из семьи и передана в приют для животных. Мать девочки сейчас находится под наблюдением психологов.

В полиции добавили, что расследование дела продолжается.

Ранее собака напала на женщину и откусила ей нос. Повреждение оказалось настолько серьезным, что женщине потребовалась сложная реконструктивная операция

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