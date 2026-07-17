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Россиянам посоветовали оценивать внешность повара при покупке шаурмы

Роскачество: внешний вид повара – это индикатор качества шаурмы
Shutterstock

При покупке шаурмы в первую очередь важно оценить внешний вид повара – это индикатор качества продукта. Об этом в беседе с RT сообщили эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

Специалисты призвали отказаться от покупки, если повар носит грязную форму, работает без перчаток и головного убора. Кроме того, эксперты призвали оценить состояние заведения, в частности, рабочая поверхность должна быть чистой, на ней нельзя размещать посторонние предметы – такие, как телефон, ключи и прочее.

Кроме того, в помещении для приготовления блюда обязательно должны быть раковина с проточной водой – если ее нет, шаурму лучше в этом месте не покупать.

«Сама раковина должна быть чистой и регулярно обрабатываться после мытья продуктов, ― подчеркнули в Роскачестве. ― Если повар моет руки в раковине, в которой лежат продукты, например овощи или зелень, это серьезное нарушение санитарных правил».

Еще одна важная деталь – это наличие в помещении кондиционера. Кроме того, важно отметить качество и способ хранения самих продуктов – например, если мясо достают из холодильника, а не срезают с вертела, то высок риск, что оно несвежее. Кроме того, соус для шаурмы должен быть однородным и густым, без признаков расслоения и пожелтения. Если есть кисловатый запах, а консистенция жидкая – скорее всего, он испорчен, и употребление блюда с ним грозит отравлением, заключили эксперты.

До этого в Роскачестве сообщили о планах ввести в России ГОСТ на шаурму, который будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта. Разработкой занимается технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни, завершить работу планируется до конца года.

Ранее врач предупредила, чем опасен челлендж по поеданию шаурмы в течение месяца.

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