Врач предупредила, чем опасен челлендж по поеданию шаурмы в течение месяца

Челлендж по поеданию шаурмы может навредить здоровью, в том числе спровоцировать нарушение пищевого поведения и привести к дефицитным состояниям. Об этом «Москве 24» заявила врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова, комментируя распространившееся в интернете видео, где москвичка рассказала о своеобразном челлендже: она ела шаурму на протяжении 30 дней.

Автор поделилась, что в результате такой «диеты» ей якобы удалось похудеть и снизить уровень холестерина с 6,26 до 5,57 ммоль/л. Однако врач предупредила, что интерпретировать отдельные показатели здоровья важно аккуратно. Так, по ее словам, снижение холестерина и уменьшение окружности тела за 30 дней не означают, что шаурма является полезным продуктом.

«Важно понимать: на массу тела влияет не конкретное блюдо, а общий энергетический баланс. И, например, если девушка до эксперимента питалась более калорийно, регулярно перекусывала, часто употребляла сладкие напитки, фастфуд, а затем перешла на шаурму, снизив общую калорийность рациона, тогда она действительно могла похудеть», — сказала Разаренова.

Она добавила, что на уровень холестерина влияют многие показатели, а не только питание. Например, масса тела, физическая активность, генетика, сон, уровень стресса. Кроме того, польза шаурмы может варьироваться в зависимости от того, как ее готовили. В целом же рацион, состоящий только из этого блюда, не обеспечивает необходимого разнообразия продуктов и может приводить к дефициту клетчатки, витаминов, микроэлементов, избытку соли и насыщенных жиров.

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева до этого говорила, что в России разрабатывается ГОСТ на шаурму. Он будет содержать рекомендации по составу, технологии приготовления и срокам годности продукта.

Ранее диетолог ответил, кому опасно есть шаурму.