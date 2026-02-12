Размер шрифта
Общество

Названы распространенные причины ночных кошмаров

Сомнолог Корабельникова: ночные кошмары могут возникать из-за переутомления
sebra/Shutterstock/FOTODOM

У здорового человека страшные сновидения считаются нормальной реакцией организма. При этом существует несколько причин, из-за которых люди видят ночные кошмары. Об этом kp.ru рассказала президент Российского общества исследователей сновидений, врач-невролог, психотерапевт, сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Сеченовского университета Елена Корабельникова.

По словам эксперта, ночные кошмары могут возникать на фоне стресса, переутомления или волнующих конфликтов. Сильное эмоциональное напряжение способно выйти из-под контроля, прорвавшись в кору головного мозга и став причиной жутких сновидений.

Причиной ночных кошмаров также могут быть переедание перед сном или несоблюдение гигиены сна. Важно спать в темном и тихом месте, температура и влажность которого будут комфортными.

Страшные сновидения также могут тревожить из-за негативного внешнего воздействия, доставляющего дискомфорт, например, из-за неудобной кровати или храпа партнера. Также мешать спокойному сну могут непривычные условия, с которыми человек сталкивается, когда проводит ночь в любом новом месте

Помимо этого, ночные кошмары могут беспокоить беременных женщин.

«Во всех этих ситуациях страшные сновидения бывают единичными, максимум 2-3 раза. И следуют сразу за теми или иными событиями — перееданием, стрессом, сменой обстановки и так далее», — отметила эксперт.

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков до этого предупреждал, что бессонница может привести не только к снижению концентрации, раздражительности и ухудшению качества жизни, но и к повышенному риску развития диабета, рака, инфаркта и инсульта.

