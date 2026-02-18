Размер шрифта
Названы главные причины ухудшения зрения

Врач Левина: стресс и переутомление могут ухудшить зрение
Juta/Shutterstock/FOTОDOM

Возрастные изменения, хронические болезни, стресс, переутомление и вредные привычки могут провоцировать ухудшение зрения. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-офтальмолог Мария Левина.

По ее словам, при снижении зрения не из-за возраста важно своевременно обратиться к специалисту, чтобы предотвратить осложнения. Она уточнила, что проблему могут спровоцировать многие патологии — от офтальмологических до общих хронических, например сахарного диабета.

«Неправильный образ жизни, несоблюдение режима сна и отдыха, дефицит витаминов и минералов, переутомление, злоупотребление алкоголем и курение — все это доказанные факторы риска, влияющие на орган зрения. Стресс тоже играет роль, но чаще он лишь усиливает воздействие уже существующих проблем», — подчеркнула Левина.

Врач посоветовала регулярно проходить профилактические осмотры, чтобы выявить нарушения на ранней стадии.

Врач-офтальмолог клиники 3Z в Москве Лидия Садулаева до этого говорила, что неосторожное катание на коньках может привести к травмам глаз и серьезным последствиям для зрения. Специалист объяснила, что падения и столкновения на льду, которые сопровождаются ударом по голове или лицу, могут привести к поверхностным или ретробульбарным кровоизлияниям, а также к орбитальному компартмент-синдрому и другим тяжелым последствиям для зрения.

Ранее были названы привычки, которые могут ухудшить зрение.
 
