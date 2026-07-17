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Общество

Врач предупредил об опасности «арбузной терапии» для почек

Уролог Бицоев: арбузная терапия может спровоцировать закупорку мочеточника
Kosoff/Shutterstock/FOTODOM

На самом деле считать арбуз средством для лечения заболеваний почек нельзя – наоборот, при подобных проблемах нужно употреблять его с осторожностью. Уже имеющийся камень в почках «арбузной терапией» не растворить, но зато появляется риск его смещения и, как следствие, закупорки мочеточника и почечных колик, рассказал RT врач-уролог-андролог центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев.

Он подчеркнул, что при мочекаменной болезни ни в коем случае нельзя устраивать такое самолечение, а также развеял миф, что при большом объёме употребления арбуз полезен для почек.

«На самом деле чрезмерное употребление создаёт дополнительную нагрузку на мочевыделительную и сердечно-сосудистую систему, — пояснил врач. — Особенно осторожными следует быть людям с хронической болезнью почек, выраженной сердечной недостаточностью, тяжёлой артериальной гипертонией и заболеваниями, при которых врач ограничил объём потребляемой жидкости».

По словам уролога, к мерам профилактики мочекаменной болезни скорее можно отнести достаточное употребление воды в течение дня, а арбуз средством очищения почек не является.

Кроме того, в арбузе очень много природных сахаров, что делает его достаточно опасным угощением для людей с сахарным диабетом, преддиабетом, ожирением и нарушениями углеводного обмена, отметил Бицоев. Он призвал умеренно вводить его в рацион, учитывая калорийность.

До этого диетолог-нутрициолог Софья Кованова рассказала, что в среднем взрослому человеку без вреда для здоровья можно съедать не более 500 г мякоти арбуза за раз. Она подчеркнула, что арбузы представляют собой простые углеводы и не являются водой, поэтому важно вписывать их в БЖУ, если человек следит за весом. По её словам, некоторым людям стоит в целом отказаться от употребления этой ягоды.

Ранее врач назвала заболевания, при которых противопоказан арбуз.

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