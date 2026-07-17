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Общество

Россиянам рассказали о схеме мошенничества с iCloud

МВД: аферисты придумали схему обмана, связанную с iCloud
Александр Кряжев/РИА Новости

Мошенники придумали схему обмана подростов, связанную с iCloud. Об пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

По данным правоохранителей, мошенники ищут подростков, которые пользуются устройствами Apple и выстраивают с несовершеннолетними доверительные отношения. Позже злоумышленник отправляет школьнику фотографию якобы своего разбитого телефона, объясняет, что из-за этого не может воспользоваться своей учетной записью в iCloud и просит помочь. Например, распечатать билеты.

«Ввиду срочности мошенник просит войти в его учетную запись, после чего блокирует устройство жертвы и за восстановление требует вознаграждение, в ином случае предупреждает об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом», — сказали в ведомстве.

Накануне сообщалось, что супруги из Новороссийска отдали мошенникам более семи миллионов рублей. Сначала неизвестные отправили сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» пожилому мужчине, но тот все понял и проигнорировал.

Позже такое же сообщение пришло его жене. Кто-то якобы получил доверенность на распоряжение финансами пары. Это может привести к уголовному преследованию за спонсирование ВСУ. Находясь под давлением, они сняли средства и передали их курьерам аферистов.

Вскоре злоумышленники заявили, что супруги могут лишиться автомобиля. В результате его продали, а деньги отдали неизвестным.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах с помощью при отказе от вредных привычек.

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