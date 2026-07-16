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Общество

Российский пенсионер проигнорировал мошенников, но все равно отдал им 7,2 млн рублей

В Новороссийске пожилая пара отдала мошенникам 7,2 млн рублей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Супруги из Новороссийска отдали мошенникам более семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала неизвестные отправили сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» пожилому мужчине, но тот все понял и проигнорировал.

Позже такое же сообщение пришло его жене. Кто-то якобы получил доверенность на распоряжение финансами пары. Это может привести к уголовному преследованию за спонсирование ВСУ. Находясь под давлением, они сняли средства и передали их курьерам аферистов.

Вскоре злоумышленники заявили, что супруги могут лишиться автомобиля. В результате его продали, а деньги отдали неизвестным. Всего мошенники получили от пары 7,2 миллиона рублей.

«Лишь после разговора с детьми супруги поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейские ищут причастных к схеме лиц.

Ранее сообщалось, что бывший генконсул РФ в Монголии отдал мошенникам почти 30 млн рублей.

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