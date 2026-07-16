Российский пенсионер проигнорировал мошенников, но все равно отдал им 7,2 млн рублей

Супруги из Новороссийска отдали мошенникам более семи миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Сначала неизвестные отправили сообщение о взломе аккаунта на «Госуслугах» пожилому мужчине, но тот все понял и проигнорировал.

Позже такое же сообщение пришло его жене. Кто-то якобы получил доверенность на распоряжение финансами пары. Это может привести к уголовному преследованию за спонсирование ВСУ. Находясь под давлением, они сняли средства и передали их курьерам аферистов.

Вскоре злоумышленники заявили, что супруги могут лишиться автомобиля. В результате его продали, а деньги отдали неизвестным. Всего мошенники получили от пары 7,2 миллиона рублей.

«Лишь после разговора с детьми супруги поняли, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейские ищут причастных к схеме лиц.

Ранее сообщалось, что бывший генконсул РФ в Монголии отдал мошенникам почти 30 млн рублей.