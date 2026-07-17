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Общество

Россиян предупредили о мошеннических схемах с помощью при отказе от вредных привычек

«Известия»: мошенники стали использовать отказ от вредных привычек для обмана
Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали использовать тему отказа от вредных привычек для обмана россиян. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Киберэксперт и инженер‑аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская отметила, что эта тема привлекает злоумышленников, поскольку люди, решившие отказаться от зависимостей, часто находятся в эмоционально уязвимом состоянии. В связи с этим они могут попытаться найти быстрые и простые способы решения своих проблем, уточнила аналитик.

«Злоумышленники используют это, предлагая якобы уникальные препараты, онлайн-консультации, авторские методики или помощь специалистов. Под видом таких услуг они выманивают деньги, персональные данные или реквизиты банковских карт, а иногда распространяют вредоносные программы», — отметила Едемская.

Эксперт по социотехническому тестированию Angara Security Яков Филевский добавил, что человек, отказавшийся от сигарет, алкоголя или других зависимостей, часто ищет замену старым привычкам. Таким образом, по словам специалиста, люди могут выбрать «чудо-курс», который даст результат без врачей, учета потребления, соблюдения режима и работы над собой.

Ранее россиян предупредили о трех главных схемах мошенников в роуминге.

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