Аллергикам объяснили, что поможет легче пережить пик цветения трав

Аллергикам стоит исключить из рациона томаты, кабачки, виноград и арбузы, а также носить головной убор и респираторы на улице, чтобы легче пережить пик цветения трав. Об этом «Москве 24» рассказала иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

В моменты высокого уровня аллергоопасности лучше постараться как можно меньше находиться на улице. Если это невозможно, стоит использовать респиратор и головной убор, который будет полностью закрывать волосы. После возвращения домой врач посоветовала сразу поменять всю одежду, принять душ и помыть голову.

Кроме того, важно чаще делать в доме влажную уборку. В квартире лучше установить на окна специальные сетки, которые будут защищать не только от насекомых, но и от пыльцы.

«Не стоит забывать о риске возникновения перекрестной пищевой аллергии. В случае поллиноза из-за сорных трав и злаковых растений реакция может проявиться на все культуры семейства пасленовых, например томаты, кабачки, баклажаны, картофель, патиссоны, а еще на виноград, дыню и арбузы. Поэтому во время пика пыления стоит исключить из рациона данные продукты», — добавила Логина.

Антигистаминные препараты можно принимать только после назначения врача, заключила она.

Провизор аптеки Наталья Тимохина до этого рассказала «Газете.Ru», что барьерные назальные спреи снижают вероятность контакта аллергена со слизистой, что может помочь уменьшить чихание, зуд, заложенность носа и другие неприятные симптомы.

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