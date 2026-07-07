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Наука

Провизор назвала лекарство от аллергии, действующее мгновенно

Провизор Тимохина: барьерные назальные спреи предотвращают развитие аллергии
ViDI Studio/Shutterstock/FOTODOM

Барьерные назальные спреи снижают вероятность контакта аллергена со слизистой, что может помочь уменьшить чихание, зуд, заложенность носа и другие неприятные симптомы, рассказала «Газете.Ru» провизор аптеки «Столички» Наталья Тимохина.

«Один из вариантов профилактики симптомов аллергии – барьерные назальные спреи. В отличие от сосудосуживающих или гормональных препаратов, они действуют иначе. После распыления такие средства покрывают слизистую оболочку носа тонкой пленкой. Этот защитный слой работает как фильтр, – он не дает частицам пыльцы, бытовой пыли или другим раздражителям оседать на стенках носовых ходов. Некоторые спреи дополнительно содержат растительные экстракты и эфирные масла, которые успокаивают слизистую и устраняют воспаление», — объяснила специалист.

Однако важно понимать, что барьерные спреи не лечат аллергию и не устраняют ее причину. Они лишь снижают вероятность контакта аллергена со слизистой.

«Чтобы защита сработала, спрей лучше наносить заранее, перед контактом с аллергеном. Например, до выхода из дома во время цветения. У барьерных спреев много преимуществ, которые делают их популярными: они не всасываются в кровь и не вызывают привыкания, поэтому можно применять их длительное время. Компактный флакон всегда можно взять с собой, чтобы использовать при необходимости, например перед прогулкой в парке или поездкой за город», — рассказала Тимохина.

В то же время универсальным средством барьерные спреи назвать нельзя. Их эффективность может зависеть от индивидуальных особенностей человека и типа аллергена. Поэтому при выборе средства нужно проконсультироваться с врачом – он учтет личные потребности и особенности организма.

Ранее врач рассказал, может ли у человека появиться аллергия на подушку.

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