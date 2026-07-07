Россиян предупредили о скрытой опасности старых диванов для здоровья

Даже если внешне мебель выглядит идеально, внутри теряются ортопедические свойства и накапливаются аллергены. О неочевидных факторах опасности старого дивана «Газете.Ru» рассказала руководитель по продукту компании MOON Ангелина Логинова.

По словам специалиста, главный стереотип покупателей заключается в том, что диван нужно менять только когда на нем появились потертости или сломался каркас. На самом деле, многие процессы износа происходят внутри изделия и скрыты от глаз владельца.

«Самый неочевидный факт — это так называемая усталость материалов, которая происходит внутри. Большинство наполнителей со временем теряют упругость и проседают — особенно это касается пенополиуретана низкого качества, который окисляется и теряет плотность. Одновременно растягивается и металл в пружинных блоках. В результате диван приобретает эффект гамака. Даже если внешне он выглядит идеально, его ортопедические свойства полностью утрачены», — пояснила Ангелина Логинова.

Эксперт перечислила и технические признаки того, что диван пришел в негодность: это скрип при посадке, указывающий на износ креплений или явное проваливание спального места.

Именно эти скрытые дефекты в конечном итоге и становятся причиной проблем со здоровьем. Так, отсутствие правильной поддержки позвоночника может привести к хронической усталости. Человек не высыпается, что напрямую влияет на его продуктивность в течение дня.

Скрытую угрозу для здоровья таят в себе и микробиологические процессы, происходящие внутри мягкой мебели. Так, врач-аллерголог Елена Петрова в беседе с изданием подчеркнула, что со временем наполнитель и ткань превращаются в идеальную среду для накопления бытовой пыли, пылевых клещей и спор плесени. Особенно активно этот процесс протекает в летний период.

«В теплое время года, когда в помещении повышается температура, а окна часто открыты, внутри старых диванов создается влажная и теплая среда. Именно она делает продукты жизнедеятельности пылевых клещей, скопившиеся в наполнителе за годы, сильнейшим аллергическим триггером. Регулярный сон на таком диване резко повышает риск обострения аллергии, появления раздражения дыхательных путей и кожных реакций», — предупредила врач.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, специалисты рекомендуют своевременно обновлять мягкую мебель. По словам Ангелины Логиновой, не стоит ждать очевидных внешних дефектов. Ориентироваться следует на средний срок службы: для дивана, который используется для ежедневного сна, он составляет 7–8 лет, для гостевого варианта — около 10–12 лет. Главным сигналом к замене должен стать не только скрип или просевший центр, но и ваше самочувствие.

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