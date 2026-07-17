Экс-директора модельного агентства Elite обвинили в торговле людьми и насилии

Шесть женщин обвинили экс-главу европейского подразделения модельного агентства Elite Жеральда Мари в изнасиловании и торговле людьми, подав против него иск во Франции. Об этом сообщает французский журнал Le Monde.

По словам адвоката заявительниц, преступления были совершены в промежутке между 1980–1990-х годов. Одна из выдвинувших обвинения женщин утверждает, что подверглась насилию будучи несовершеннолетней.

Новые обвинения последовали после заявления бывшей топ-модели Кэрри Отис, которая в июне сообщила, что Мари изнасиловал ее, когда ей было 17 лет. Она также обвинила бывшего руководителя Elite в торговле людьми.

Защита Жеральда Мари отвергает все обвинения. Его адвокат Селин Бекерман заявила, что ее клиент категорически не согласен с выдвинутыми претензиями и считает, что спустя почти 40 лет нет оснований для повторного рассмотрения дела.

До этого с аналогичными обвинениями в адрес Мари выступила его бывшая жена, супермодель Линда Евангелиста. По ее словам, в период их брака с 1987 по 1993 год он неоднократно совершал в отношении нее действия насильственного характера.

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