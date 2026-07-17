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Россиянам объяснили, когда нужно намазываться солнцезащитным кремом

Эксперт Гайдина: солнцезащитный крем необходимо наносить за 30 минут до выхода
Shutterstock/BLACKDAY

Солнцезащитные средства следует наносить за 30 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, а также после купания или сильного потоотделения. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры дерматовенерологии Пироговского университета Татьяна Гайдина в разговоре с ТАСС.

По ее словам, при нахождении на солнце рекомендуется использовать средства с SPF 50+, обеспечивающие защиту от UVA- и UVB-лучей. В период высокой солнечной активности применять такие средства стоит и в городских условиях.

Гайдина отметила, что для эффективной защиты важно соблюдать правильную дозировку. Согласно «правилу чайной ложки», на каждую руку и область головы с шеей необходимо наносить по половине чайной ложки крема, а на грудь, спину и каждую ногу — по одной чайной ложке. Если сразу нанести нужный объем не получается, врач рекомендует повторить нанесение через 15–30 минут.

Кроме того, специалист советует ориентироваться на УФ-индекс в прогнозе погоды. При значении выше 2 необходимо использовать средства защиты от солнца.

До этого руководитель направления FMCG маркетплейса «Мегамаркет» Иван Пивкин рассказал «Газете.Ru», что крем с SPF 100 не означает, что его можно нанести один раз утром и весь день спокойно находиться на солнце. SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, SPF 50 — около 98%, а SPF 100 — около 99%. По его словам, разница между этими показателями нелинейная, поэтому переплачивать только за более высокую цифру на упаковке не всегда имеет смысл.

Ранее россиян предупредили об опасных компонентах в солнцезащитном креме.

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