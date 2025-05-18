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Россиян предупредили об опасных компонентах в солнцезащитном креме

Химик Дорохов: ретинол и некоторые спирты в креме от солнца могут быть опасны
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Shutterstock/BLACKDAY

Солнцезащитные кремы — важнейшее средство профилактики фотостарения, ожогов и рисков развития рака кожи. Однако эффективность и безопасность продукта напрямую зависят от его состава и соответствия современным научным стандартам, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Качественный солнцезащитный крем должен обеспечивать не только широкий спектр защиты от ультрафиолета, но и стабильность действующих веществ, минимальный риск раздражения и отсутствие системного воздействия на организм.

«Первое, на что стоит обратить внимание, — тип фильтров. Они делятся на физические (минеральные) и химические (органические). Физические фильтры, такие как диоксид титана (TiO₂) и оксид цинка (ZnO), работают по принципу рассеивания и отражения УФ-лучей. Их преимущество — низкая аллергенность и немедленная эффективность после нанесения. Однако чистые минеральные фильтры могут оставлять белый след на коже, поэтому в современных формулах их часто используют в микронизированном виде или комбинируют с химическими фильтрами. Химические фильтры (например, авобензон, октокрилен, мексорил SX) поглощают УФ-излучение, преобразуя его в тепловую энергию. Важно, чтобы крем содержал стабильные и проверенные фильтры, поскольку некоторые из них (например, оксибензон) могут вызывать фотоаллергические реакции или разрушаться под действием солнца, теряя эффективность», — объяснил он.

Ключевой параметр — спектр защиты. Качественный крем должен защищать как от UVB-лучей, вызывающих ожоги, так и от UVA-излучения, влияющего на фотостарение. Маркировка SPF относится только к UVB, поэтому необходимо искать пометку и про UVA-защиту. Оптимально, чтобы соотношение UVA/UVB-фильтров было сбалансированным.

«Состав средства не должен включать потенциально опасные или нестабильные компоненты. Например, ретинол (витамин А) в дневных средствах может повышать фоточувствительность, а некоторые спирты (например, бензиловый) — пересушивать кожу. Парабены, несмотря на распространенные мифы, являются одними из наиболее изученных консервантов, однако, если есть опасения, можно выбрать средства с альтернативными системами консервации (например, феноксиэтанолом в допустимой концентрации до 1%)», — отметил эксперт.

Текстура и дополнительные компоненты играют важную роль в удобстве использования. Гиалуроновая кислота, церамиды и ниацинамид улучшают увлажнение и снижают риск раздражения. Учитывайте, что отдушки и эфирные масла (особенно цитрусовые) могут повышать чувствительность к солнцу. Для жирной кожи предпочтительны легкие формулы с матирующим эффектом (например, на основе силиконов), для сухой — более плотные текстуры с липидными компонентами.

«Для пляжного отдыха необходим водостойкий крем с SPF 30–50, для города может быть достаточно SPF 15–30. Однако независимо от степени защиты, крем следует наносить в достаточном количестве (около 2 мг на 1 см² кожи) и обновлять каждые 2 часа при активном солнце», — резюмировал химик.

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