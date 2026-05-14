Россиянам рассказали, как правильно выбрать солнцезащитный крем

Крем с SPF 100 не означает, что его можно нанести один раз утром и весь день спокойно находиться на солнце. SPF 30 блокирует около 97% UVB-лучей, SPF 50 — около 98%, а SPF 100 — около 99%, рассказал «Газете.Ru» руководитель направления FMCG маркетплейса «Мегамаркет» Иван Пивкин.

По его словам, разница между этими показателями нелинейная, поэтому переплачивать только за более высокую цифру на упаковке не всегда имеет смысл. Для повседневного использования обычно достаточно SPF 30 и выше, а для пляжа, спорта на улице, долгих прогулок, отдыха у воды или поездки в горы лучше выбирать SPF 50, подчеркнул Пивкин.

«SPF показывает, насколько средство защищает от UVB-лучей, которые чаще вызывают ожоги. На активном солнце средство нужно обновлять примерно каждые два часа, а также после купания, обильного потоотделения или вытирания полотенцем. Даже водостойкий крем не остается на коже бесконечно», — объяснил Пивкин.

Эксперт отметил, что одного SPF для полноценной защиты недостаточно. Есть еще UVA-лучи: они действуют менее заметно, проходят через облака и частично через стекло, но связаны с фотостарением, пигментацией и накопленным повреждением кожи, уточнил Пивкин. Поэтому при выборе средства стоит смотреть не только на цифру SPF, но и на пометки UVA, PA или broad spectrum — «широкий спектр защиты», рекомендовал эксперт. Безопасным будет то средство, которое подходит коже, дает широкий спектр защиты и которое человек действительно готов наносить регулярно, уточнил Пивкин.

По его словам, самая частая ошибка — наносить слишком мало крема: для лица и шеи можно ориентироваться на «метод двух пальцев» — две полоски средства на указательном и среднем пальце. Для тела взрослого человека нужен объем примерно с небольшую рюмку — около 30 мл, сказал Пивкин. Крем нужно наносить заметным слоем на все открытые участки кожи, включая уши, шею, линию роста волос, кисти рук, плечи, губы и зоны у края одежды, посоветовал эксперт.

Для чувствительной кожи Пивкин рекомендовал осторожнее выбирать средства с сильной отдушкой, агрессивными эфирными маслами и спиртом в начале состава. Для жирной и комбинированной кожи чаще подходят легкие флюиды, гели и эмульсии с пометками oil-free или non-comedogenic, предупредил эксперт. Для сухой кожи комфортнее кремовые текстуры с увлажняющими компонентами — например, глицерином, гиалуроновой кислотой, керамидами или скваланом, добавил Пивкин.

Для детей лучше выбирать средства с SPF 30–50, широким спектром защиты и водостойкостью, рекомендовал эксперт. При этом крем не должен заменять тень, панамку, очки и легкую закрытую одежду, предупредил Пивкин. Эксперт добавил, что для ребенка удобнее кремы, молочко или стики, а не аэрозольные спреи: спрей сложнее нанести равномерно, и ребенок может вдохнуть часть распыленного средства. Стики особенно удобны для носа, щек, зоны под глазами и ушей — эти места часто обгорают, сказал эксперт.

Пивкин также напомнил, что тональный крем, пудра или кушон с SPF не заменяют полноценное солнцезащитное средство. Такая косметика может быть дополнительным слоем защиты, но не основным: чтобы получить SPF, указанный на упаковке, ее пришлось бы нанести гораздо плотнее, чем это делают в обычном макияже, заключил Пивкин.

