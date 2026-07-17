Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Госдуме рассказали, как пенсионные накопления передаются по наследству

Новичков: пенсионные накопления не перечисляют наследникам автоматически
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Пенсионные накопления родственника не перечисляют наследнику автоматически, за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, сначала необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни. Он мог подать заявление и указать правопреемников, которые не обязательно могут являться его родственниками.

Если подобного заявления не было, то на выплату в первую очередь имеют право дети, супруг или супруга, родители и усыновители, а при их отсутствии — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Далее необходимо в течение шести месяцев обратиться в организацию, где формировались накопления.

Парламентарий добавил, что средства не передадут, если пенсионер выбрал вариант пожизненной накопительной пенсии. Эти средства выделялись исключительно для нужд самого пенсионера, подчеркнул он.

14 июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самая заметная из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, уточнил депутат.

Ранее россиянам напомнили о сельской надбавке к пенсии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!