В Госдуме рассказали, как пенсионные накопления передаются по наследству

Пенсионные накопления родственника не перечисляют наследнику автоматически, за выплатой нужно обратиться самостоятельно в течение шести месяцев. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Николай Новичков.

По его словам, сначала необходимо выяснить, распорядился ли человек своими накоплениями при жизни. Он мог подать заявление и указать правопреемников, которые не обязательно могут являться его родственниками.

Если подобного заявления не было, то на выплату в первую очередь имеют право дети, супруг или супруга, родители и усыновители, а при их отсутствии — братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Далее необходимо в течение шести месяцев обратиться в организацию, где формировались накопления.

Парламентарий добавил, что средства не передадут, если пенсионер выбрал вариант пожизненной накопительной пенсии. Эти средства выделялись исключительно для нужд самого пенсионера, подчеркнул он.

14 июля член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самая заметная из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, уточнил депутат.

Ранее россиянам напомнили о сельской надбавке к пенсии.