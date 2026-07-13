Россиянам напомнили о сельской надбавке к пенсии

Россияне могут получить более 2 тыс. рублей в качестве сельской надбавки к страховой пенсии по старости, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Надбавка в размере 25% суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности назначается людям, которые

проживают в сельской местности, проработали не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, а также не осуществляют работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию. Например, такие доплаты положены агрономам, агрохимикам, агротехникам, бахчеводам, главам крестьянских фермерских хозяйств, слесарям по ремонту сельскохозяйственных машин, мельникам, членам колхоза, трактористам», — отметил Балынин.

По его словам, также доплата положена и индивидуальному предпринимателю, являющемуся сельскохозяйственным товаропроизводителем.

Балынин подчеркнул, что в настоящее время размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 9584,69 рубля. Соответственно, размер рассматриваемой надбавки будет равен 2396,17 рубля, оценил экономист.

Если гражданин к моменту назначения страховой пенсии набрал 140 ИПК, то размер пенсионной выплаты составит 9584,69 рубля + 2396,17 рубля + 140*156,76 рубля, то есть 33 927,26 рубля, заключил Балынин.

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