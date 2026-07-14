В Госдуме напомнили о нескольких существенных прибавках к пенсии этим летом

Этим летом для россиян предусмотрены прибавки к пенсии сразу по нескольким основаниям, самая заметная из которых ожидается 1 августа. В этот день работающим пенсионерам произведут перерасчет страховых пенсий, напомнил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По его словам, затронет августовский перерасчет тех, кто работал в течение 2025 года и за кого вносились страховые взносы, еще не учтенные в размере пенсии.

«Сумма будет индивидуальной, потому что она зависит от заработка, периода работы и количества пенсионных коэффициентов, — пояснил Говырин. — Верхний предел такого перерасчета для большинства получателей страховой пенсии по старости и инвалидности составляет три коэффициента».

С учетом стоимости коэффициента в текущем году (156,76 рубля) максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц.

Кроме того, 1 августа повысятся накопительные пенсии, которые пересчитают с учетом инвестирования пенсионных накоплений за 2025 год. Прибавка составит 17,3%. Также увеличатся срочные пенсионные выплаты, формируемые по программе софинансирования, за счет маткапитала и собственных взносов граждан – для них предполагается повышение на 19,3%, которое произведется автоматически без дополнительных заявлений, отметил депутат.

Он также напомнил о праве россиян на прибавку по личным причинам, включая достижение 80-летия, установление первой группы инвалидности и содержание нетрудоспособных иждивенцев. Также в числе тех, кого ожидается повышение пенсионных выплат, обладатели северного и сельского стажа, напомнил парламентарий.

Депутат также отметил, что в августе перерасчет выплат может затронуть бывших летчиков гражданской авиации и работников угольной промышленности.

До этого Алексей Говырин напомнил, что с 7 июля вступил в действие обновленный перечень необходимых для оформления пенсии документов. Новый приказ Минтруда объединил требования по страховым, накопительным и государственным пенсиям, а также по фиксированным выплатам и пенсиям по потере кормильца. Важно, что большую часть данных Соцфонд будет получать самостоятельно через лицевой счет и государственные реестры. Гражданам же потребуется предоставить лишь документы, удостоверяющие личность, возраст, гражданство и место жительства. Фактически речь идет только о паспорте, отметил депутат.

Россиянам ранее напомнили о сельской надбавке к пенсии.