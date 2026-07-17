В Госдуме предложили предоставлять пять дней отпуска отцам новорожденных

Отцам новорожденных детей необходимо предоставить пять дней оплачиваемого отпуска, чтобы они могли подготовиться к возвращению матери и ребенка из роддома и помочь семье в первые дни после рождения малыша. Об этом заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в разговоре с ТАСС.

По словам парламентария, пока мать с ребенком находятся в роддоме, отцу необходимо успеть решить множество бытовых вопросов: приобрести необходимые вещи, подготовить детскую кроватку и организовать все для комфортного возвращения семьи домой.

Сейчас Трудовой кодекс РФ предусматривает для работников пять дней отпуска без сохранения заработной платы в случае рождения ребенка. По мнению Миронова, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым.

В мае управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев рассказал, что передача отпуска по уходу за ребенком отцу может принести выгоду семье в размере 3–8 млн рублей за полтора года, если женщина зарабатывает заметно больше мужа.

Ранее стало известно, сколько денег россиянки копят к декрету.