В Венесуэле выразили благодарность за помощь специалистов Роспотребнадзора

Венесуэла благодарна за помощь группы специалистов Роспотребнадзора, оказанную после произошедшего 24 июня разрушительного землетрясения. Об этом ТАСС рассказала президент Национального института гигиены имени Рафаэля Ранхеля Луисана Мело.

Она также выразила благодарность за гуманитарную помощь и высокотехнологичные мобильные лаборатории,

переданные в условиях трагедии.

Мело отметила, что российские специалисты очень быстро обучили венесуэльских коллег использовать предоставленное оборудование.

По ее словам, группа Роспотребнадзора направится в наиболее пострадавший от землетрясения штат Ла-Гуайра и обменяется опытом по преодолению опасности осложнения эпидемиологической ситуации.

24 июня на территории Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Эпицентры природных катаклизмов располагались в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. В результате подземных толчков пострадали тысячи человек.

12 июля в пресс-службе МЧС России рассказали, что Венесуэле предано 22 тонны гуманитарной помощи. Как уточнили в ведомстве, жители республики получат продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости.

Ранее в Венесуэле произошло новое землетрясение.