Вдова Юрия Николаева ушла из жизни через восемь месяцев после его смерти

Вдова народного артиста РФ Юрия Николаева Элеонора ушла из жизни в возрасте 74-х лет, через восемь месяцев после смерти мужа. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, Николаева умерла 12 июля. Ее похоронили рядом с мужем на Троекуровском кладбище.

Знакомая семьи Николаевых рассказала, что Элеонора не сумела оправиться после смерти супруга.

«Он у нее был один... Когда он ушел, наверное, просто человек не смог жить без своей второй половины», — сказала она.

По ее словам, Элеонора Николаева на протяжении многих лет поддерживала мужа и помогала ему справляться с тяжелыми испытаниями. Именно она около 20 лет назад настояла на полном медицинском обследовании, благодаря которому у телеведущего своевременно выявили онкологическое заболевание.

Юрий и Элеонора поженились в 1975 году и прожили вместе более полувека. По словам близких, супруга помогла телеведущему преодолеть алкогольную зависимость, поддерживала его в работе и была его музой.

Детей у пары не было. Сам Николаев ранее называл это большой бедой. Он говорил, что они с Элеонорой пытались стать родителями, но у них не получилось, а возможности медицины в те годы были ограничены.

4 ноября 2025 года народный артист России Юрий Николаев скончался в возрасте 76 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Он известен по проектам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово».

Ранее Игорь Николаев рассказал об особой связи с Юрием Николаевым.