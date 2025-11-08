На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Игорь Николаев об особой связи с Юрием Николаевым: «Мне хотелось иметь такого папу»

Певец Николаев на прощании с Юрием Николаевым рассказал о дружбе с ведущим
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Народный артист России Игорь Николаев рассказал на прощании с народным артистом Юрием Николаевым об особой связи с ведущим. Его цитирует NEWS.ru.

«Ему хотелось иметь такого сынка, мне хотелось иметь такого папу. Он спел песню моего отца, которого тоже зовут Юра, под названием «Остров Юрий», — рассказывает Николаев.

Все в этой песне, говорит певец, рассказывало о судьбе ведущего и о том, как он боролся с обстоятельствами этой судьбы. Игорь Николаев выразил желание, чтобы эта автобиографическая песня продолжала звучать.

8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве проходит прощание с Николаевым.

Ведущего не стало после борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 76 лет. В середине октября его госпитализировали с трудностями с дыханием.

«Газета.Ru» рассказала о жизни и карьере одного из самых известных телеведущих в истории нашей страны.

Ранее юрист раскрыл, кому достанется наследство Юрия Николаева.

