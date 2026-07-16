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Общество

На Запорожье участникам СВО будут выделять земельные участки

Балицкий: на Запорожье планируется выделение земельных участков ветеранам СВО
Максим Богодвид/РИА Новости

В Запорожской области планируется выделение земельных участков для участников специальной военной операции. Губернатор региона Евгений Балицкий сообщил на платформе «Макс», что в скором времени законопроект по этому вопросу будет рассмотрен местным парламентом.

«В нашем регионе уже реализуется базовый набор мер помощи, однако в ближайшее время в Законодательном собрании Запорожской области дополнительно будет рассматриваться законопроект о выделении земельных участков ветеранам специальной военной операции», — отметил Балицкий.

Также в регионе будут внесены изменения в формулировки контрактов, чтобы все военнослужащие-контрактники могли получать единовременные выплаты.

В конце мая президент РФ Владимир Путин подписал документ, освобождающий участников СВО от уплаты долгов по просроченным кредитам. Закон касается участников операции, заключивших контракт с 1 мая 2026 года, и их супругов.

Ранее в России предложили подтверждать статус участника СВО через QR-код.

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