Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Дагестане пассажирский поезд протаранил «КамАЗ»

СКЖД: выезд «КамАЗа» на ж/д пути стал причиной аварии с поездом в Дагестане
Shutterstock/JetKat

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту МоскваМахачкала, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» на железнодорожном переезде в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Авария произошла в 17:35 в селе Бабаюрт Бабаюртовского района между станциями Гермечек и Качалай. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. При этом ГУ МЧС по республике сообщает, что травмы получил водитель «КамАЗа».

На место аварии направлены сотрудники экстренных служб. В СКЖД отметили, что инцидент не повлиял на движение других поездов.

До этого в Киржачском районе Владимирской области поезд столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. На 13-м км дороги «Киржач-Александров» автомобиль выехал на железнодорожные пути на красный свет светофора и был сбит электропоездом. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса, который незамедлительно был госпитализирован. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее подросток в наушниках попал под поезд в Хабаровском крае.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Наказание за срыв урока и возвращение оценок за поведение. Что изменится в школах с 1 сентября
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!