В Дагестане пассажирский поезд протаранил «КамАЗ»

СКЖД: выезд «КамАЗа» на ж/д пути стал причиной аварии с поездом в Дагестане

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва — Махачкала, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ» на железнодорожном переезде в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Авария произошла в 17:35 в селе Бабаюрт Бабаюртовского района между станциями Гермечек и Качалай. Водитель грузовика выехал на переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

В результате ДТП никто не пострадал. При этом ГУ МЧС по республике сообщает, что травмы получил водитель «КамАЗа».

На место аварии направлены сотрудники экстренных служб. В СКЖД отметили, что инцидент не повлиял на движение других поездов.

До этого в Киржачском районе Владимирской области поезд столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. На 13-м км дороги «Киржач-Александров» автомобиль выехал на железнодорожные пути на красный свет светофора и был сбит электропоездом. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса, который незамедлительно был госпитализирован. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее подросток в наушниках попал под поезд в Хабаровском крае.