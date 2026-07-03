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Общество

Подросток в наушниках попал под поезд в Хабаровском крае

В Хабаровском крае поезд сбил 14-летнего подростка
Дальневосточная транспортная прокуратура

В Хабаровском крае 14-летний подросток получил тяжелые травмы после столкновения с грузовым поездом на станции Хор. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 2 июля, мальчик переходил железнодорожные пути по оборудованному переходу перед приближающимся составом, но находился в наушниках и не услышал сигнала.

Столкновения избежать не удалось, несовершеннолетний получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По информации aif.ru, спасти его медики не смогли. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Хабаровске мужчина попал под грузовой поезд и остался в живых. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. По предварительным данным, он переходил пути в не предусмотренном для этого месте. Следственные органы начали проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта

Ранее поезд протаранил пассажирский микроавтобус во Владимирской области.

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