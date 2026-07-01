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Поезд протаранил всмятку пассажирский микроавтобус во Владимирской области

Появились фотографии с места столкновения поезда и микроавтобуса во Владимирской области
Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

В Киржачском районе Владимирской области поезд столкнулся с микроавтобусом Ford Transit. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. За рулем автомобиля в момент столкновения находился водитель.

Telegram-канал РЕН ТВ|Новости

Как уточняют УМВД, на 13-м км дороги «Киржач-Александров» автомобиль выехал на железнодорожные пути на красный свет светофора и был сбит электропоездом. В результате аварии пострадал водитель микроавтобуса, который незамедлительно был госпитализирован. Госавтоинспекция проводит проверку по факту аварии.

До этого авария парализовала движение транспорта на северо-западе Москвы. На Живописном мосту столкнулись самосвал Mercedes и «Газель». В результате фургон опрокинулся и перегородил дорогу.

Ранее два водителя и четыре пассажира пострадали в ДТП под Челябинском

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