У самолета президента ЮАР во время полета возникла техническая неполадка

У самолета с президентом ЮАР на борту во время полета произошел технический сбой

У самолета, на котором находился президент ЮАР Сирил Рамафоса, во время полета произошла техническая неисправность. Об этом сообщает новостной портал News 24.

Рамафоса вылетел утром 16 июля с военной базы Уотерклуф, расположенной в пригороде Претории. Самолет направлялся в Дурбан на юго-востоке страны, где президент планировал участвовать в запуске новой производственной линии компании Toyota. Однако во время полета возникла техническая проблема, детали которой не были раскрыты.

«У нашего самолета возникла техническая неполадка. Нам пришлось развернуться и вернуться на базу», – сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, как передает портал.

Позже Рамафоса выступил онлайн перед участниками мероприятия в Дурбане.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В конце июня вертолет с президентом Израиля на борту совершил аварийную посадку.

Ранее вспыхнувший после аварийной посадки в Греции истребитель F-16 попал на видео.