Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

У самолета президента ЮАР во время полета возникла техническая неполадка

У самолета с президентом ЮАР на борту во время полета произошел технический сбой
Jerome Delay/AP

У самолета, на котором находился президент ЮАР Сирил Рамафоса, во время полета произошла техническая неисправность. Об этом сообщает новостной портал News 24.

Рамафоса вылетел утром 16 июля с военной базы Уотерклуф, расположенной в пригороде Претории. Самолет направлялся в Дурбан на юго-востоке страны, где президент планировал участвовать в запуске новой производственной линии компании Toyota. Однако во время полета возникла техническая проблема, детали которой не были раскрыты.

«У нашего самолета возникла техническая неполадка. Нам пришлось развернуться и вернуться на базу», – сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, как передает портал.

Позже Рамафоса выступил онлайн перед участниками мероприятия в Дурбане.

Информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

В конце июня вертолет с президентом Израиля на борту совершил аварийную посадку.

Ранее вспыхнувший после аварийной посадки в Греции истребитель F-16 попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!