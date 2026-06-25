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Политика

Вертолет с президентом Израиля на борту совершил аварийную посадку

ЦАХАЛ сообщил об экстренной посадке вертолета с президентом Израиля на борту
Global Look Press

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили об экстренной посадке военного вертолета, на борту которого находился глава государства Ицхак Герцог. Причиной инцидента стало столкновение воздушного судна со стаей птиц во время перелета, сообщает армейская пресс-служба.

Вертолет направлялся на север страны после участия президента в памятных мероприятиях на горе Герцль в Иерусалиме. После попадания птиц в системы судна экипаж принял решение приземлиться на авиабазе Пальмахим.

«После столкновения вертолета с пернатым на борту возникли неполадки, но пилот смог экстренно приземлиться на израильской авиабазе Пальмахим недалеко от Тель-Авива», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что инцидент обошелся без пострадавших и каких-либо серьезных повреждений техники.

После приземления президент и сопровождавшие его лица пересели на другой борт и успешно продолжили путь согласно графику. В настоящее время специалисты израильских ВВС проводят технический осмотр вертолета для подготовки к его дальнейшей эксплуатации, а компетентные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее самолет совершил экстренную посадку после того, как пассажир укусил своего попутчика.

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