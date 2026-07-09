Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Вспыхнувший после аварийной посадки в Греции истребитель F-16 попал на видео

Генштаб нацобороны Греции сообщил о возгорании F-16 после посадки на Закинфе

На греческом острове Закинф совершил аварийную посадку истребитель F-16. Об этом сообщает местное издание NewsIT со ссылкой на Генштаб национальной обороны Греции.

Самолет, принадлежащий 335-й эскадрилье 116-го авиакрыла с базы Араксос, выполнял учебный полет в районе Ионического моря, когда у него возникли неполадки. Пилот посадил машину в аэропорту острова около 13:45 по местному времени.

По данным источников, причиной инцидента стала утечка топлива. Обнаружив неисправность, летчик отключил двигатель и выполнил посадку без шасси. Спасатели заранее обработали взлетно-посадочную полосу пеной, чтобы снизить риск возгорания при касании фюзеляжа о бетон. Однако из-за трения о землю начался пожар.

«Пилот самолета чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении Генштаба.

Летчика доставили на военном вертолете на базу в Андравиде для профилактического обследования. Аэропорт Закинфа закрыт до эвакуации поврежденной машины. На месте начата операция по расчистке взлетно-посадочной полосы. Также проводится расследование с целью установить причины ЧП.

Ранее в Варшаве потерпел крушение легкомоторный самолет.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!