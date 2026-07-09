Вспыхнувший после аварийной посадки в Греции истребитель F-16 попал на видео

Генштаб нацобороны Греции сообщил о возгорании F-16 после посадки на Закинфе

На греческом острове Закинф совершил аварийную посадку истребитель F-16. Об этом сообщает местное издание NewsIT со ссылкой на Генштаб национальной обороны Греции.

Самолет, принадлежащий 335-й эскадрилье 116-го авиакрыла с базы Араксос, выполнял учебный полет в районе Ионического моря, когда у него возникли неполадки. Пилот посадил машину в аэропорту острова около 13:45 по местному времени.

По данным источников, причиной инцидента стала утечка топлива. Обнаружив неисправность, летчик отключил двигатель и выполнил посадку без шасси. Спасатели заранее обработали взлетно-посадочную полосу пеной, чтобы снизить риск возгорания при касании фюзеляжа о бетон. Однако из-за трения о землю начался пожар.

«Пилот самолета чувствует себя хорошо», — говорится в заявлении Генштаба.

Летчика доставили на военном вертолете на базу в Андравиде для профилактического обследования. Аэропорт Закинфа закрыт до эвакуации поврежденной машины. На месте начата операция по расчистке взлетно-посадочной полосы. Также проводится расследование с целью установить причины ЧП.

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