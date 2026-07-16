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Общество

На Камчатке мужчина изнасиловал 16-летнюю сестру жены и получил срок

На Камчатке мужчину осудили за изнасилование сестры супруги
Shutterstock/271 EAK MOTO

Жителю Камчатского края вынесли приговор по делу о надругательстве над несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 26-летний в период с января по апрель текущего года надругался над 16-летней сестрой собственной супруги. В этот момент школьница спала. Позже она рассказала обо всем правоохранителям.

Россиянина задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Сам фигурант сотрудничал со следствием и признался в содеянном.

«На период предварительного расследования по ходатайству следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

До этого в Калининградской области таксист изнасиловал ребенка. Он знал мать пострадавшей, поэтому девочка ему доверяла.

Под предлогом передачи каких-то вещей он заманил школьницу в машину и изнасиловал. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что крымчанин надругался над девятилетней девочкой в подъезде и получил срок.

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