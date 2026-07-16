На Камчатке мужчина изнасиловал 16-летнюю сестру жены и получил срок

Жителю Камчатского края вынесли приговор по делу о надругательстве над несовершеннолетней. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 26-летний в период с января по апрель текущего года надругался над 16-летней сестрой собственной супруги. В этот момент школьница спала. Позже она рассказала обо всем правоохранителям.
Россиянина задержали, в его отношении возбудили уголовное дело. Сам фигурант сотрудничал со следствием и признался в содеянном.
«На период предварительного расследования по ходатайству следствия в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.
Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.
До этого в Калининградской области таксист изнасиловал ребенка. Он знал мать пострадавшей, поэтому девочка ему доверяла.
Под предлогом передачи каких-то вещей он заманил школьницу в машину и изнасиловал. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы.
Ранее сообщалось, что крымчанин надругался над девятилетней девочкой в подъезде и получил срок.