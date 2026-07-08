Крымчанин надругался над девятилетней девочкой в подъезде и получил срок

В Крыму мужчину приговорили к 17 годам в ИК за надругательство над ребенком

В Севастополе суд вынес приговор мужчине, который приставал к девятилетней девочке. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным следствия, 39-летний россиянин преследовал несовершеннолетнюю, с которой раньше не общался. Когда они зашли в подъезд, надругался над ребенком.

«О данном факте потерпевшая рассказала родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы», – сообщается в публикации.

Правоохранители задержали подозреваемого. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к ответственности за подобное преступление. При этом новое надругательство произошло спустя месяц после освобождения.

За это преступление его приговорили к 17 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, 15 лет россиянин не сможет работать с детьми.

До этого в Тюмени мужчина силой затащил ребенка в подъезд и едва не изнасиловал. Один из детей-очевидцев не дал ему закрыть дверь, а остальные звали на помощь.

Ранее сообщалось, что россиянин пробрался в чужую квартиру и изнасиловал ребенка.