В Балтийске таксист заманил школьницу в машину и изнасиловал

В Калининградской области таксист получил 14 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По данным суда, нападение произошло 31 декабря, обвиняемый приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее матерью поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил и сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросив девочку выйти к машине.

Когда она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал двери и надругался.

В ходе расследования выяснилось, что ребенок подвергался сексуальному насилию как минимум дважды. В суде мужчина свою вину не признал, ему назначено 14 лет колонии строгого режима, запрет на работу в сфере пассажирских перевозок на шесть лет, конфискация автомобиля и ограничение свободы на полтора года после освобождения.

До этого в Калининградской области мужчин арестовали за насильственные действия в отношении 15-летней школьницы. Находясь на берегу Балтийского моря, они надругались над несовершеннолетней. Сама пострадавшая в этот момент находилась в беспомощном состоянии.

Ранее подросток изнасиловал трехлетнюю девочку и пытался «замять» дело взяткой.