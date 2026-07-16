Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В Балтийске таксист заманил школьницу в машину и изнасиловал

В Калининградской области таксист надругался над 10-летней девочкой
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

В Калининградской области таксист получил 14 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По данным суда, нападение произошло 31 декабря, обвиняемый приехал к дому, где живет девочка. Он был знаком с ее матерью поэтому ребенок ему доверял. Мужчина позвонил и сказал, что хочет отдать какие-то вещи, попросив девочку выйти к машине.

Когда она спустилась, он усадил ее в автомобиль, отвез в пустынное место на одной из улиц Балтийска, заблокировал двери и надругался.

В ходе расследования выяснилось, что ребенок подвергался сексуальному насилию как минимум дважды. В суде мужчина свою вину не признал, ему назначено 14 лет колонии строгого режима, запрет на работу в сфере пассажирских перевозок на шесть лет, конфискация автомобиля и ограничение свободы на полтора года после освобождения.

До этого в Калининградской области мужчин арестовали за насильственные действия в отношении 15-летней школьницы. Находясь на берегу Балтийского моря, они надругались над несовершеннолетней. Сама пострадавшая в этот момент находилась в беспомощном состоянии.

Ранее подросток изнасиловал трехлетнюю девочку и пытался «замять» дело взяткой.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 16 июля. Срыв санкций ЕС против России, ускоренная проверка счетчиков и опасная для дачников инфекция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!