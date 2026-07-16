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Общество

Туши рыб нашли в пруду российского города

В Альметьевске в одном из прудов обнаружили туши рыб
Рыбалка в Челябинской области, Озера/VK

Жители Альметьевска в Татарстане выразили недовольство по поводу обнаружения дохлых рыб в местном пруду. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Местные жители обратились в Министерство экологии и природных ресурсов республики. В ходе анализа воды было установлено, что уровень кислорода в ней критически низкий, а концентрация органических веществ — слишком высокая. Предполагается, что это могло произойти из-за интенсивного роста водорослей, которые затем начали разлагаться.

Также проверка показала, что воду не загрязняли извне.

В администрации города сообщили, что уже начали работы по очистке прудов.

В июне сообщалось о распространении токсичной рыбы в акватории Средиземного моря. Речь идет о серебристом иглобрюхе — ядовитой рыбе, известной своим мощным нейротоксином. В Средиземное море рыба проникла через Суэцкий канал и за последние годы значительно расширила ареал обитания.

Ранее врач объяснил, чем опасна речная рыба.

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