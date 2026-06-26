Врач объяснил, чем опасна речная рыба

Речная рыба — это хороший источник белка, витаминов и минеральных веществ, однако готовить ее необходимо особенно тщательно. Об этом в беседе с РИАМО предупредил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

Главная опасность речной рыбы, по его словам, — это паразиты. Прежде всего, если продукт сырой, слабосоленый или плохо прожаренный. Есть риск подхватить описторхоз, дифиллоботриоз и другие инфекции, которые могут серьезно навредить организму.

Что касается морской рыбы, она в этом смысле безопаснее, но тоже может быть источником инфекций, если нарушены условия хранения или приготовления, отметил специалист.

«Отдельно стоит помнить о загрязнении: в рыбе, особенно пойманной в неблагополучных водоемах, могут накапливаться тяжелые металлы, радионуклиды и другие нежелательные вещества», — заключил врач.

До этого Белоусов говорил, что во избежание неприятных последствий при употреблении рыбы, важно помнить, что она должна быть свежей и хорошо термически обработанной.

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