Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Токсичная рыба захватила курорты Средиземного моря

Курорты Средиземного моря захватил серебристый иглобрюх
Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Токсичная рыба захватила курорты Средиземного моря, пишет Daily Star.

В Средиземном море продолжается распространение серебристого иглобрюха — ядовитой рыбы, известной своим мощным нейротоксином. Речь идет о виде Lagocephalus sceleratus, который изначально обитал в Индийском океане.

В Средиземное море рыба проникла через Суэцкий канал и за последние годы значительно расширила ареал распространения. Сегодня ее все чаще встречают у берегов Греции, Италии, Испании и других стран региона.

Особую обеспокоенность вызывают сообщения о нападениях иглобрюхов на людей. Недавно у побережья курортного города Варкиза недалеко от Афин пожилая женщина получила серьезный укус во время купания. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь и наложение швов.

Специалисты отмечают, что рыба обладает очень мощными челюстями и острыми зубами, способными перекусывать рыболовные сети, леску и даже причинять тяжелые травмы людям. В редких случаях пострадавшие лишались пальцев рук или ног после укусов.

Дополнительную опасность представляет содержащийся в организме рыбы тетродотоксин — сильнодействующий нейротоксин, который может привести к параличу и дыхательной недостаточности. По словам экспертов, иглобрюх практически не имеет естественных врагов в Средиземном море, что способствует быстрому росту его популяции.

Ранее дайверы случайно сняли исторические фото большой белой акулы в Средиземном море.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!