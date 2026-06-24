Токсичная рыба захватила курорты Средиземного моря, пишет Daily Star.

В Средиземном море продолжается распространение серебристого иглобрюха — ядовитой рыбы, известной своим мощным нейротоксином. Речь идет о виде Lagocephalus sceleratus, который изначально обитал в Индийском океане.

В Средиземное море рыба проникла через Суэцкий канал и за последние годы значительно расширила ареал распространения. Сегодня ее все чаще встречают у берегов Греции, Италии, Испании и других стран региона.

Особую обеспокоенность вызывают сообщения о нападениях иглобрюхов на людей. Недавно у побережья курортного города Варкиза недалеко от Афин пожилая женщина получила серьезный укус во время купания. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь и наложение швов.

Специалисты отмечают, что рыба обладает очень мощными челюстями и острыми зубами, способными перекусывать рыболовные сети, леску и даже причинять тяжелые травмы людям. В редких случаях пострадавшие лишались пальцев рук или ног после укусов.

Дополнительную опасность представляет содержащийся в организме рыбы тетродотоксин — сильнодействующий нейротоксин, который может привести к параличу и дыхательной недостаточности. По словам экспертов, иглобрюх практически не имеет естественных врагов в Средиземном море, что способствует быстрому росту его популяции.

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