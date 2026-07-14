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Общество

Россиянам назвали главные признаки теплового истощения в жару

Терапевт Селиванов: при тепловом истощении возникают тошнота и головокружение
Shutterstock

При перегреве на фоне обезвоживания в жаркую погоду человек может столкнуться с тошнотой, повышенной усталостью и рядом других симптомов. Об этом газете «Известия» рассказал врач-терапевт, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Селиванов.

По словам специалиста, у перегрева существует несколько стадий. Легкая степень сопровождается жаждой, усталостью и пульсацией в висках.

При тепловом истощении появляется тошнота, липкий холодный пот и головокружение. Человеку в таком состоянии необходим покой в прохладном месте и восполнение солевого баланса с помощью минеральной воды.

«Если же кожа перестает потеть, становится горячей и сухой, а сознание путается (температура под 40 градусов) — это тепловой удар. Тут никаких домашних средств, только «скорая»», — подчеркнул терапевт.

Врач добавил, что в группу особого риска входят пожилые люди, пациенты с гипертонией и диабетом, дети, а также люди, принимающие мочегонные препараты. Также он предостерег от употребления в жару алкоголя, поскольку такие напитки ускоряют обезвоживание.

Кинолог, приглашенный эксперт бренда Triol Юлия Солтан до этого предупредила в разговоре с «Газетой.Ru», что тепловой удар у собак развивается в считанные минуты, а без своевременной помощи может привести к летальному исходу. Самые распространенными симптомами являются учащенное дыхание с открытой пастью, сильное слюнотечение и вялость. Эксперт подчеркнула, что в жару необходимо обеспечить постоянный доступ к свежей воде, на прогулках и в поездках нужна дорожная поилка — ее стоит предлагать собаке каждые 30 минут.

Ранее россиянам посоветовали привыкать к глобальному потеплению.

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