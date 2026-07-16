Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Журналисты обнаружили новые подозрительные детали из жизни Сергея Усольцева

АиФ: пропавший Усольцев летал в Таиланд к другой женщине
Ирина Усольцев/«ЛизаАлерт» Красноярского края/VK

Сергей Усольцев, глава пропавшей в Красноярском крае семьи, за некоторое время до исчезновения летал в Таиланд не только со своей супругой, но и с другой женщиной. Об этом сообщает aif.ru.

По данным издания, с супругой Ириной он был на Пхукете за год до исчезновения, в 2024-м году. Там же расположена вилла красноярского бизнесмена, с которым Сергей якобы был связан аффилированно через бывшего компаньона.

До поездки с Ириной на Пхукет он якобы трижды летал в Таиланд с другой женщиной, 58-летней сотрудницей прокуратуры Красноярского края. Также с ними была ее 30-летняя дочь.

Некоторые поездки, по данным издания, совершались в момент, когда Сергей уже был женат на Ирине.

Супруги и их пятилетняя дочь пропали в Красноярском крае в сентябре прошлого года. Масштабные поиски, дополнительная фаза которых завершилась в июле, не дали результатов. Где семья Усольцевых находится на данный момент и что с ними произошло, неизвестно.

Ранее сообщалось о восстановлении пошагового маршрута пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если сняли с рейса из-за овербукинга. Отвечают юристы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!