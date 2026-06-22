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Общество

Восстановлен пошаговый маршрут пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых

В Красноярском крае восстановили полный маршрут семьи Усольцевых
Соцсети

Пошаговый маршрут семьи Усольцевых, таинственно исчезнувшей в тайге под Красноярском, восстановили журналисты издания aif.ru.

Сергей, Ирина, их дочь Арина и собака породы корги отправились в путешествие выходного дня на автомобиле Skoda 27 сентября. Первой точкой маршрута их стал поселок Мина. Очевидцы рассказывают, что Усольцевы зашли в придорожный магазин, купили напитки, снеки и, предположительно, нож.

После этого проехали еще пару километров и поднялись на смотровую площадку с видом на Минскую петлю. Там около пяти часов вечера их заметила местная учительница. Она пообщалась с семьей и по просьбе Ирины сфотографировала их на телефон.

Затем Усольцевы проехали шесть километров до поселка Кутурчин и заселились на турбазу «Геосфера». База специализируется на экстремальных маршрутах по Восточному Саяну, но в те выходные групповых туров не проводилось. Семья переночевала в домике, а утром 28 сентября расспросила администратора о маршруте к скалам Мальвинка и Буратинка, сдала ключи и уехала на окраину поселка.

Машину оставили на краю Кутурчина, откуда семья пешком ушла по тропе. С тех пор их никто не видел. Несмотря на две масштабные поисковые операции, не было найдено ни одной вещи, принадлежавшей Усольцевым. Отсутствие следов породило множество версий — от участия в программе защиты свидетелей до эвакуации иностранными спецслужбами. Поиски семьи продолжаются.

Ранее спасатели рассказали о результатах дополнительных поисков Усольцевых.

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