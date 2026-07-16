Объем ввода жилья в России снизился до минимальных показателей 2021 года

В первом полугодии 2026-го в России построили на 18% меньше жилья, чем год назад

В первом полугодии 2026 года общий объем ввода жилья в стране снизился на 18% относительно 1 полугодия 2025 г. (42,8 млн кв. м против 52,2 млн кв. м). Это минимальный показатель с 2021 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики «Циана».

Снижение показателя произошло за счет сокращения ввода жилья населением. Объем индивидуального жилищного строительства (ИЖС) составил 26,6 млн кв. м — это на 29% меньше, чем годом ранее.

На ИЖС в 2026 году пришлось 62% всего объема построенного в 2025 году жилья. Это ниже, чем в первом полугодии 2025-го и первом полугодии 2024 года (тогда по 71%).

Ввод многоквартирных домов (МКД) оказался на 9% выше, чем в первом полугодии 2025 года. На росте сказалась отмена моратория на штрафы за просрочку. Но и этот показатель довольно низкий по сравнению со значениями 2021–2023 годов.

Отрицательная динамика объемов ИЖС наблюдается во всех регионах РФ, кроме 13 (среди которых в основном локации, где ввод жилья населением минимален, но есть и субъекты с высокими объемами строительства — Дагестан, Чечня, Самарская область и Владимирская область). Максимальные темпы снижения в Тыве (-83%), Москве (-56%), ХМАО, Иркутской области, Тюменской области, республике Алтай (по -54%).

Почти половина всех частных домов (46%) построена в 10 регионах, среди которых Московская и Ленинградская области, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская область, Чечня, Дагестан, Башкортостан, Ростовская и Самарская области. В прошлом году на топ-10 лидеров также приходилось 46% от всего объема ИЖС.

Динамика объемов МКД разнонаправленная. В большинстве регионов (60%) фиксируется рост относительно первого полугодия 2025 года. Максимален он в Карачаево-Черкесской республике, Чукотском АО, Тверской области, республиках Алтай и Ингушетия (более чем в 3 раза) — все это регионы с низкими объемами строительства МКД, поэтому колебания в них заметнее. Среди локаций с высокими темпами строительства наибольший рост год к году в Свердловской области и Приморском крае (более чем в 2 раза).

Максимальное снижение относительно первого полугодия 2025 года в Камчатском крае (где в 2026 году не велось строительство МКД), Ненецком АО и Еврейской АО (где ввод минимальный — менее 1 тыс. кв. м), а среди регионов с высокими объемами ввода — в Санкт-Петербурге (-52%; где новое строительство внутри города ограничено малым количеством свободных площадей).

Концентрация девелоперской активности выше, чем у ИЖС — на топ-10 лидеров пришлось 56% всего объема ввода МКД. Это Москва, Свердловская область, Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Тюменская область, Санкт-Петербург, Приморский край, Ростовская и Новосибирская области. Относительно прошлого года концентрация подросла — тогда на топ-10 регионов приходилось 55% ввода.

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