Мощный шторм обрушился на Пермский край

Сильный шторм с ливнями и порывистым ветром обрушился на Пермский край, вызвав подтопления жилых домов, улиц и перебои в работе транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, вода зашла в дома и на приусадебные участки в поселках Ферма, Мулянка и Кукуштан, а также в деревне Кондратово. В Перми оказались затоплены несколько улиц, из-за чего был изменен маршрут автобуса № 148. Один из трамваев остановился прямо на линии из-за подтопления путей.

На улице Соликамской дерево упало на женщину. Пострадавшую госпитализировали. Еще одно дерево рухнуло на проезжую часть.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Кукуштане, где оказалась затоплена улица Уральская, а на улице Островского размыло дорожное полотно. Власти предложили жителям подтопленных домов эвакуироваться. Экстренные службы продолжают откачивать воду. Восстановление дорожной инфраструктуры начнется после ухода воды.

11 июля в Свердловской области из-за непогоды без электроснабжения остались 3884 жилых дома, в которых проживают более 10 тысяч человек. По данным МЧС, из-за обрушившейся на регион стихии электроснабжение было нарушено в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском. Кроме того, в Екатеринбурге затопило улицы. В торгово-развлекательном комплексе «Глобус» во время показа фильма из-за дождя пробило потолок.

Ранее жительница Екатеринбурга рассказала о поваленных деревьях и сорванной кровле из-за ливня.