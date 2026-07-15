«Тайфун свел всех с ума»: жители Екатеринбурга — о последствиях мощного ливня

В Екатеринбурге из-за сильного ливня и ветра затопило трамвайные пути и соврало кровлю с крыш. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Мария.

«На данный момент дождь закончился. Но был очень сильный, я как раз в момент разгара урагана была за рулем. Дождь был настолько сильный, что у едущей впереди машины были видны только фары. Очень сильный ветер, срывало ветки, где-то даже видела кровлю с крыши сорвало, очень много где деревья повалены прям с корнем. Затоплена была улица Юмашева на пересечении с Хомякова, когда я там проезжала. На Викулова были трамвайные пути затоплены, трамваи не ходили», — сказала она.

Еще одна жительница города Виктория в беседе с «Газетой.Ru» добавила, что в пик непогоды в ее доме тряслись стены.

«Когда начался пик этого урагана, я была дома. Мне даже показалось, будто стены тряслись, как будто бы смерч прошел. Буквально пик, наверное, случился этого, продолжалось пару минут-минуту. И, конечно, ливень, и повалились все деревья, которые вообще могли упасть. У меня лежат только у подъезда четыре обрушившихся дерева. Потом как-то стало это потихоньку стихать, но как будто бы огромная норма осадков выпала за очень короткий промежуток», — уточнила она.

По словам девушки, на некоторых улицах образовались большие лужи, однако коммунальные службы уже устраняют последствия.

«Сейчас на улице есть места, где огромные лужи как озера. Они как бы всегда там были, потому что где-то работают плохо сливы. В основном я сейчас нахожусь у арены, но тут сравнительно с центром сухо, и дождь уже закончился. Вроде как даже пишут, что начали восстанавливать светофоры, убирать деревья, поэтому вроде как обстановка подуспокоилась, но такой тайфун, конечно, всех с ума свел здесь. Ну и сильный ветер шумит, еще не прекращается. Может быть, в отдельных частях города еще продолжается ливень. Ветер, конечно, очень, очень сильный», — подчеркнула она.

15 июля на Екатеринбург обрушился сильный ливень и ветер — в городе не ходит общественный транспорт и не работают светофоры из-за перебоев с электричеством. Некоторые самолеты не смогли приземлиться в аэропорту Кольцово и улетели на запасные аэродромы. Кроме того, несколько рейсов откладывается и на вылет.

Ранее сообщалось, что мощный циклон нарушил электроснабжение в семи регионах России.