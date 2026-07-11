Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Тысячи жителей Свердловской области остались без света из-за непогоды

В Свердловской области непогода оставила без электричества более 10 тыс. человек

В Свердловской области из-за непогоды без электроснабжения остались 3884 жилых дома, в которых проживают более 10 тысяч человек. Об этом сообщает канал «Осторожно, новости».

Как отмечает канал со ссылкой на МЧС, из-за обрушившейся на регион стихии электроснабжение было нарушено в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском.

Кроме того, в Екатеринбурге затопило улицы. В торгово-развлекательном комплексе «Глобус» во время показа фильма из-за дождя пробило потолок.

На отдельных участках трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за паводков сотрудниками ГАИ перекрыты дороги. В селе Лепино во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт. О пострадавших не сообщается. Синоптики прогнозируют, что в регионе дожди с грозами сохранятся до 13 июля.

До этого ливни с грозами с 10 по 12 июля спрогнозировали синоптики жителям Москвы. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о необходимости соблюдать осторожность на улице. Согласно метеорологическим прогнозам, в эти дни в Москве ожидаются ливни и грозы, а также порывы ветра скоростью до 15–20 м/с.

Ранее москвичам рассказали о погоде до середины июля.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как завершить рабочий день без стресса и переключиться на отдых. Проверили на себе 6 ритуалов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!