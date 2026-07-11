Тысячи жителей Свердловской области остались без света из-за непогоды

В Свердловской области непогода оставила без электричества более 10 тыс. человек

В Свердловской области из-за непогоды без электроснабжения остались 3884 жилых дома, в которых проживают более 10 тысяч человек. Об этом сообщает канал «Осторожно, новости».

Как отмечает канал со ссылкой на МЧС, из-за обрушившейся на регион стихии электроснабжение было нарушено в Каменске-Уральском, Реже, Заречном, Сысерти и Рефтинском.

Кроме того, в Екатеринбурге затопило улицы. В торгово-развлекательном комплексе «Глобус» во время показа фильма из-за дождя пробило потолок.

На отдельных участках трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов из-за паводков сотрудниками ГАИ перекрыты дороги. В селе Лепино во время грозы загорелся фельдшерско-акушерский пункт. О пострадавших не сообщается. Синоптики прогнозируют, что в регионе дожди с грозами сохранятся до 13 июля.

До этого ливни с грозами с 10 по 12 июля спрогнозировали синоптики жителям Москвы. Столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о необходимости соблюдать осторожность на улице. Согласно метеорологическим прогнозам, в эти дни в Москве ожидаются ливни и грозы, а также порывы ветра скоростью до 15–20 м/с.

Ранее москвичам рассказали о погоде до середины июля.