Десятки туристов отравились в отеле Турции

Kent TV: 25 туристов попали в больницу из-за отравления едой в отеле Бодрума

25 туристов попали в больницу после употребления еды в отеле турецкого Бодрума. Об этом сообщает телеканал Kent TV.

Отмечается, что инцидент произошел в гостинице в районе Ортакент. Туристов госпитализировали с симптомами пищевого отравления: тошнотой, рвотой, болью в желудке. Часть пострадавших смогла доехать до медицинского учреждения самостоятельно, остальных сопровождало руководство отеля.

После осмотра пациентов врачи заверили, что угрозы их жизни нет. Сейчас отдыхающие проходят лечение.

Предварительно, туристы могли отравиться курицей, которую они употребили в ресторане отеля. Полиция начала расследование в связи с произошедшим.

Аналогичный инцидент произошел в середине июля. Около 30 туристов были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Симптомы появились после употребления блюд, которые подавались по системе «все включено». Среди отравившихся были иностранные граждане.

Ранее туристам рассказали, что важно положить в аптечку.