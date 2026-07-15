Туристам рассказали, что важно положить в аптечку

В отпуск важно брать с собой аптечку, поскольку отдых в других странах может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, из-за непривычной еды. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

«Новые экзотические продукты – это любопытно, но перед тем, как их пробовать, следует помнить, что желудок может отреагировать на незнакомую еду очень непредсказуемо. В некоторых странах расстройство желудка может наступить и при употреблении воды из-под крана (страны Азии, Африки и Латинской Америки), и, отправляясь в такие страны, следует помнить, что безопасная вода – это бутилированная вода в магазинах», — подчеркнула эксперт.

В аптечку она посоветовала положить сорбенты на случай отравления, регидранты — лекарственные препараты для восстановления водно-солевого баланса и при обезвоживании. Последние применяются при отравлениях, инфекциях, которые протекают с высокой температурой, рвотой и диареей. Кроме того, при себе стоит иметь спазмолитики, которые применяются при болях и спазмах при кишечных коликах и дискомфорте, а также ферменты, необходимые для усвоения и улучшения переваривания пищи при симптомах тяжести, вздутия, которые сопровождают переедание и употребление непривычной пищи.

Врач скорой помощи Светлана Гузь до этого рассказала «Газете.Ru», что на природу важно собирать отдельную аптечку, в ней должны быть перевязочные материалы, антисептики, репелленты и некоторые лекарства.

Ранее кардиолог рассказал, что должно быть в аптечке сердечника.