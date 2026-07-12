В турецкой больнице рассказали об отравившихся на курорте

Среди госпитализированных с подозрением на пищевое отравление в турецком курортном городе Кушадасы есть иностранные граждане, однако турецкое законодательство не позволяет раскрывать их национальную принадлежность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную больницу Кушадасы.

В больнице добавили, что не имеют права разглашать сведения о национальности пострадавших.

В медучреждении уточнили, что лечение пострадавших продолжается, при этом информацию об их гражданстве и персональных данных запрещено разглашать в соответствии с законодательством о защите персональных данных.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 12 июля. Около 30 туристов были госпитализированы после предполагаемого пищевого отравления в пятизвездочном отеле на курорте Кушадасы на западе Турции. Пострадавшие отдыхали в пятизвездочном отеле в районе Сахиль Сителери. Предполагается, что симптомы появились после употребления блюд, которые подавались по системе «все включено».

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