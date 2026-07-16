Пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выписали из больницы

В Нижегородской области двоих пострадавших после атаки БПЛА выписали из больницы

Двое жителей Нижегородской области, пострадавшие при атаке беспилотников в начале июля, выписаны из больницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

В ведомстве заявили агентству, что 2 июля один пострадавший был госпитализирован бригадой скорой помощи, а еще один человек в тот же день обратился в больницу самостоятельно и также был госпитализирован. Одного из них выписали несколько дней назад, а второго — в четверг.

2 июля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что один человек не выжил в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), еще четверо пострадали.

По словам главы региона, с ночи силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотных летательных аппаратов. Было уничтожено 30 дронов. Никитин отметил, что в результате падения обломков были зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Ранее на трассе М-8 на выезде из Ярославля восстановили двжижение после атаки БПЛА.