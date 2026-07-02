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Армия

Один человек погиб после атаки БПЛА на Нижегородскую область

Никитин: один погиб, четверо ранены после атаки БПЛА в Нижегородской области
РИА Новости

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Пока известно о гибели одного человека — губернатор выразил соболезнования его родным и близким, подчеркнув, что им окажут всю необходимую поддержку. По предварительной информации, еще четыре человека пострадали. Им оказывается медицинская помощь, один из пострадавших был госпитализирован.

По словам главы региона, с ночи силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. К настоящему моменту уничтожено 30 дронов. Никитин отметил, что в результате падения обломков были зафиксированы некритические повреждения одного промышленного объекта и нескольких жилых домов.

Никитин добавил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы, а силы ПВО продолжают отражать атаку.

Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июля сбили 327 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России. По данным Минобороны, российские военные уничтожили БПЛА противника над территориями 16 областей.

Ранее российская армия атаковала места хранения дронов в Николаевской области.

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